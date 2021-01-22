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В донском парке птиц дал потомство оливковый голубь

В донском парке птиц дал потомство оливковый голубь
В донском парке птиц «Малинки» впервые родился оливковый голубь. Малыш появился на свет в середине декабря.

Родители отказались от малыша, и новорожденного пришлось выкармливать сотрудникам зоопарка. Голубенку давали молочко – секрет, который выделяется в зобу у родителей. Через неделю птица стала совершенно ручной, окрепла и может питаться самостоятельно.

Донская среда обитания не свойственна для оливковых голубей. Обычно они живут в Африке, южнее Сахары, также встречаются в Анголе, на Аравийском полуострове, в Саудовской Аравии и Йемене. Питаются ягодами и плодами, иногда насекомыми.

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