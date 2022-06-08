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Супруга Валерия Карпина поделилась видео свадьбы в честь годовщины бракосочетания

Супруга Валерия Карпина поделилась видео свадьбы в честь годовщины бракосочетания
Жена Валерия Карпина поделилась видео свадьбы в честь годовщины их бракосочетания. 10 июня исполнилось ровно 5 лет со дня, когда пара узаконила отношения.

В честь деревянной свадьбы Дарья опубликовала на своей странице в соцсетях видео торжества. На кадрах можно увидеть и подготовку к свадьбе, и саму церемонию. В нарезке сняли, как влюбленные гуляют на берегу водоема, качаются на качелях, хвастаются кольцами и просто дурачатся.

На церемонии присутствовало сравнительно небольшое количество человек. Судя по стульям, расставленным спиралью вокруг брачующихся, было около 50 гостей.

Пара узаконила отношения в 2017 году. Через год Дарья подарила возлюбленному дочку, а еще через пару лет - вторую. У Дарьи есть также дочь от первого брака, у Валерия - две.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной.
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