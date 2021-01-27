Сотни жителей Ростова останутся без света в субботу

Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без света 30 января. Актуальный график отключений публикует «Донэнерго».В этот деньэлектричества не будет в домах №№ 336-344 на улице Текучева, №№ 328-344 на Черепахина, №№ 405-419 на Катаева, №№ 313-327, 354-372 на Варфоломеева, №№ 95-107 на проспекте Театральном и №№ 73, 77-81, 84-104 в переулке Нахичеванскомгорода.Света также не будет в домах № 11 на площади Театральной, №№ 6, 8 в переулке Энергетиков и №№ 378 на улице Варфоломеевагорода.