Штаб Навального сообщает о задержаниях после несанкционированного митинга в Ростове

Ростовский штаб Алексея Навального сообщает о задержаниях после несанкционированного митинга 21 апреля. По данным сотрудников штаба, всего после несогласованного мероприятия были задержаны 12 человек.Напомним, на митинг в поддержку Навального пришли около 500 человек. Мероприятие началось в 19.00 на улице Пушкинской у Донской публичной библиотеки, где раньше проходили и другие несогласованные акции в поддержку оппозиционера. Спустя час после сбора началось шествие в сторону улицы Большой Садовой. Митингующие выкрикивали лозунги в поддержку Алексея и Юлии Навальных. Полицейские спокойно сопровождали митингующих. Через пару часов после начала акция завершилась.По официальным данным, митинг прошел без эксцессов. ОВД-Инфо (прим. ред. – российский негосударственный правозащитный медиапроект) утверждает, что в Ростове были задержаны восемь человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Остальных активистов суд арестовал на 7-13 суток по части 6.1 статьи 20.2, а также по статье 19.3 КоАП РФ «Участие в несанкционированном собрании...» и «Неповиновение незаконному распоряжению сотрудника полиции...».Утром в день митинга были задержаны активисты штаба Навального Вадим Кобзев и Екатерина Верещагина. Суд назначил им административный арест по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Вадим Кобзев проведет в спецприемнике 13 суток, а Екатерина Верещагина - 10.