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С нового года в Зернограде Ростовской области подорожал проезд

С нового года в Зернограде Ростовской области подорожал проезд
В Ростовской области с нового года поднимают цену на проезд. Жители Зернограда теперь будут платить на три рубля больше за поездки на автобусах. С 31 декабря тариф составляет 15 рублей вместо 12.

Об изменениях цен сообщили в администрации Зернограда.

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