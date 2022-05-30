Ростовскую область в ближайшие часы накроет ливнями и ураганным ветром

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На Ростовскую область надвигается непогода. Комплекс неблагоприятных метеоусловий в регионе ожидается после десяти часов вечера 31 мая и до конца суток 1 июня. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и градом, которые обрушатся на отдельные районы Ростовской области. Также прогнозируется усиление ветра до 22 метров в секунду.Непогоду рекомендуется переждать дома. В это время лучше отказаться от долгих поездок и оставить автомобиль на специальной парковке. Не стоит находиться рядом с хлипкими металлическими конструкциями, деревьями и рекламными щитами. Из-за сильного ветра такие ветхие объекты могут легко упасть. Также стоит избегать аварийных зданий.