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Ростовскую область в ближайшие часы накроет ливнями и ураганным ветром

Ростовскую область в ближайшие часы накроет ливнями и ураганным ветром

На Ростовскую область надвигается непогода. Комплекс неблагоприятных метеоусловий в регионе ожидается после десяти часов вечера 31 мая и до конца суток 1 июня. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и градом, которые обрушатся на отдельные районы Ростовской области. Также прогнозируется усиление ветра до 22 метров в секунду.

Непогоду рекомендуется переждать дома. В это время лучше отказаться от долгих поездок и оставить автомобиль на специальной парковке. Не стоит находиться рядом с хлипкими металлическими конструкциями, деревьями и рекламными щитами. Из-за сильного ветра такие ветхие объекты могут легко упасть. Также стоит избегать аварийных зданий.
Фото: pixabay.com
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