Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась секретами идеальной фигуры

Фото: Инстаграм.

Известная уроженка Ростова Ирина Безрукова поделилась секретами идеальной фигуры. Новый пост актриса опубликовала у себя в «Инстаграме».«До того как я начала соблюдать правила питания, приходилось частенько садиться на диеты перед важными мероприятиями. Чтобы вечерние платья предательски не подчёркивали лишнее! Но всем известно, что для организма любая диета - это огромный стресс.Если вы сейчас стараетесь сбросить пару лишних кг к празднику, то начните с восстановления водного режима. Пейте больше тёплой воды (38-45 градусов) без газа. Желательно до завтрака выпивать от 0,5 литра воды и больше. Потому что организм нуждается в воде больше всего именно после пробуждения. Далее пейте через час после приема пищи, заканчивайте пить за 10-15 минут до еды. А из рациона исключите сахар, сдобу, уксус, фастфуд и сладкие газированные напитки», - отметила артистка.Подписчики Безруковой отметили, что Ирина находится в прекрасной физической форме, а ее параметрам могут позавидовать даже модели.Ирина Безрукова - советская и российская актриса, общественный деятель и тифлокомментатор высшей категории. Она родилась в Ростове-на-Дону. В 23 года Ирина окончила училище искусств по специальности «Актриса театра и кино». За свою карьеру сыграла в более 250 спектаклях, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая. Дончанка - член Общественной палаты Московской области. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года».