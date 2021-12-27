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Ростовчанин предстанет перед судом за двойное убийство из-за недвижимости

Ростовчанин предстанет перед судом за двойное убийство из-за недвижимости
В Ростове пенсионер, застреливший троюродную сестру с супругом, предстанет перед судом. 65-летний Владимир Запросян обвиняется по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».

Как сообщал Rostov.ru, страшная трагедия произошла в ноябре 2020 года на улице Рябышева, 39. Пенсионер пришел к сестре и ее супругу, чтобы обсудить вопросы недвижимого имущества. Споры переросли в конфликт, и мужчина выстрелил в сестру, а затем - в ее мужа. Совершив убийство, он попытался поджечь гараж. Когда мужчина осознал, что натворил, попытался покончить с собой.

Пенсионера доставили в больницу в состоянии шока, а после отправили в следственный изолятор №3 в Новочеркасске. В отношении дончанина возбудили дела по статье «Убийство двух и более лиц» и «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».

- Собрана достаточная доказательственная база, - сообщили в региональном СУ СКР.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: 1obl.ru.
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