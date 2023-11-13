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Ростовчане недовольны повышением цен на поездки на общественном транспорте

Ростовчане недовольны повышением цен на поездки на общественном транспорте
Главной новостью прошлой недели стала информация о повышении цен на проезд в общественном транспорте. С 25 ноября при оплате наличными поездка на автобусе обойдется пассажирам в 39 рублей, банковской картой — 36 рублей. Льготный тариф сохранится.

В мэрии города заявили, что причиной повышенного тарифа стало увеличение цен на топливо из-за ситуации в стране, увеличились и расходы на ремонт и обслуживания транспорта.

Как только новость появилась на официальных сайтах и в СМИ, сразу последовала негативная реакция ростовчан. Жители города уверены, что повышать цены не за что. Они по-прежнему ждут свой транспорт часами, а когда дожидаются, им приходится садиться в грязный автобус.

Но больше всего горожан возмутило, что администрация списывает повышение тарифа за проезд на увеличение цен дизельного топлива. Хотя в основном весь ростовский общественный транспорт использует метан.

- Большинство автобусов работают на метане (на газу). Почему вы твердите, что надо повысить проезд, потому что бензин подорожал? - поделился ростовчанин в социальной сети.

Местные жители планируют писать коллективные жалобы с требованием отменить повышенные тарифы за проезд на общественном транспорте. Ведь условия поездки остались такими же плохими.

Добавим, увеличение тарифа на пользование общественным транспортом наблюдается и в некоторых городах Ростовской области: Шахтах, Таганроге, Сальске, а также в соседнем Краснодаре.
Фото: Ростов ру.
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