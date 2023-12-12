Ростовчанам рассказали, как очистить машину ото льда

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Последние несколько дней в Ростове бушует непогода. Ледяной дождь и сильный ветер спровоцировали гололед. С проблемой обледенения столкнулись не только жители, которые не смогли добраться до работы по скользким дорогам, но и автомобилисты. Водители столкнулись с проблемой обледенения своих авто. Rostov.ru собрал несколько простых советов, как очистить машину ото льда.Самый простой, но и трудоемкий способ - чистка скребком. Лучше всего пользоваться им, когда стекло немного прогреется от отопителя. Счищать лед нужно только в одном направлении.Утеплителем можно полностью разморозить образовавшуюся корку. Однако для этого потребуется свободное время в запасе.Для того чтобы избавиться от ледяной корки быстро и легко, можно воспользоваться специальным средством - размораживателем. Его используют как для стекол, так и для замков. Обычно он представляет собой аэрозоль или жидкость с распылителем. Тонкий слой льда легко растворится. Толстая корка после размораживателя превратится в кашу. Остатки льда нужно только смахнуть щеткой.С наледью отлично справляются незамерзайка или этиловый и изопропиловый спирт. Работают они так же, как размораживатель. Одним из этих средств нужно побрызгать на стекло, и лед превратится в кашицу.Иногда водители используют для разморозки авто теплую или горячую воду. Делать этого категорически нельзя. От сильного перепада температуры стекло может лопнуть. Поливать водой можно, но только теплой и для того, чтобы поднять образовавшуюся корку. Кроме того, лучше не включать дворники до тех пор, пока автомобиль как следует не прогреется, ведь механизм может примерзнуть.Для того чтобы уменьшить возможность появления наледи, перед тем, как уйти домой, стоит проветрить в течение нескольких минут салон автомобиля. Температура внутри машины и на улице выровняется, а вероятность образования льда уменьшится. Если укрыть стекла каким-нибудь материалом, то ледяная корочка образуется на нем. Можно нанести специальное средство антидождь, которое отталкивает влагу. Наутро на стеклах автомобиля будет только рыхлый иней, который легко счищается щеткой.