Ростовчан предупредили об ограничениях на дорогах из-за реставрации домов

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В Ростове-на-Дону автомобилистов предупредили о перекрытии проезжей части. Как сообщили в департаменте автодорог города, причиной стала реставрация трех зданий.Будет перекрыт участок на улице Социалистической, 53 (№ 51 до № 55 с северной стороны). Такая же ситуация и на проспекте Кировском, 40/87. Здесь движение транспорта и его стоянки также будут ограничены.Ограничения коснулись и участка от пересечения улицы Суворова до проспекта Кировского, 40А, а также на улице Суворова вдоль дома № 87 (с южной стороны).На улице Береговой запретят ходить пешеходам по «зебре». А ограничение для машин будет актуально в переулке Островского, 1.Меры введут 26 августа, и продлятся они до 15 декабря.