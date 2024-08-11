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Ростовчан предупредили об ограничениях на дорогах из-за реставрации домов

Ростовчан предупредили об ограничениях на дорогах из-за реставрации домов
В Ростове-на-Дону автомобилистов предупредили о перекрытии проезжей части. Как сообщили в департаменте автодорог города, причиной стала реставрация трех зданий.

Будет перекрыт участок на улице Социалистической, 53 (№ 51 до № 55 с северной стороны). Такая же ситуация и на проспекте Кировском, 40/87. Здесь движение транспорта и его стоянки также будут ограничены.

Ограничения коснулись и участка от пересечения улицы Суворова до проспекта Кировского, 40А, а также на улице Суворова вдоль дома № 87 (с южной стороны).

На улице Береговой запретят ходить пешеходам по «зебре». А ограничение для машин будет актуально в переулке Островского, 1.

Меры введут 26 августа, и продлятся они до 15 декабря.
Фото: DonDay.
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