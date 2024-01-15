Раки заключат контракт, Козероги получат крупное поступление: гороскоп на неделю
Астролог из Ростова-на-Дону Антонина Кариер составила прогноз для всех знаков Зодиака на ближайшую неделю.
♈Овен — В целом, неделя активная и результативная. Рекомендация: для исполнения намеченного: проговаривайте с собеседником все варианты, не стопоритесь.
♉Телец — Являетесь связующим звеном между людьми, распространяя полезную и нужную информацию. Становитесь заметны за счет умения грамотно организовать пространство или мероприятие.
♊ Близнецы — Гонка за внешней красотой, за брендом, за известным именем может привести к ошибке. Обратите внимание на другие качества, практическое применение и функциональность.
♋Рак — Удачна неделя для заключения контрактов. Не исключены жаркие диспуты. «В споре рождается истина». На вас существенное влияние может оказать партнер или значимый для вас человек.
♌Лев — Желательно быть максимально собранным и организованным на этой неделе. Соблюдать технику безопасности людям, находящимся в шахтах, в гористой местности, в метро.
♍Дева — Одержат победу участники соревнований и конкурсов, а влюбленные добьются расположения партнера.
♎Весы — Перемены с недвижимостью могут произойти уже на этой неделе: от начала капитального ремонта до получения жилья по наследству.
♏Скорпион — Плодотворная будет неделя: в делах, в поездках, в переговорах. Может попасться «крупная рыба» - не робейте, вы сможете произвести нужное впечатление на людей.
♐Стрелец — «Фигаро здесь, Фигаро там». Придется быстро обрабатывать информацию, перемещаться в пространстве, принимать решения и действовать- и за это вы получите кругленькую сумму.
♑Козерог — Каждое ваше слово имеет вес и является руководством к действию. Будьте позитивно настроены. Крупные денежные поступления и расходы.
♒Водолей — Будет полезным придерживаться в расходах списка необходимых продуктов и предметов, потому как присутствует воодушевленность и есть намерение выйти за рамки бюджета.
♓Рыбы — Несколько нестабильная в эмоциональном плане неделя. В профессиональном формате, для творческих людей -расширяется поле деятельности, а в личной жизни появятся нотки ревности.