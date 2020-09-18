Порядка 30 улиц Таганрога на четыре дня останутся без воды

В Таганроге четыре дня не будет воды. Ее подачу прекратят с 8 часов утра 21 сентября до полуночи 24 сентября из-за аварии в балке Морской.Чтобы немного облегчить неудобства граждан, будут организованы пункты раздачи воды из автоцистерн по адресам: 1-й Новый, 16; Лизы Чайкиной, 38; Инициативная, 70;10-й Новый — Дачная; Афоновых, 2; Бабушкина, 54; 14-й Артиллерийский — Киевская; Выгонная — 3-й Артиллерийский; Большая Бульварная, 10; Комарова — Жуковского; 2-я Советская — Яковенко; Энергетическая — Виноградная; Чехова — Энергетическая; Чехова, 355/3; Сергея Шило, 241; Сергея Шило, 200/2; Кузнечная — Гоголевский; Александровская — Лермонтовский; Чехова — Гарибальди; Греческая — Комсомольский спуск; Златникова — Михайловская.Отметим, что для больниц и соцучреждений определены отдельные автоцистерны.Если вы житель Таганрога, и вам необходим подвоз воды, оставьте заявку по следующим телефонам:– диспетчерская служба МУП «Управление «Водоканал»: 319-438; 640-639;– АДС «МКУ «Благоустройство»: 431-406;– единая дежурная диспетчерская служба: 112.