Плененный на Украине военнослужащий из Ростовской области вернулся домой



Российский военнослужащий Виктор Агеев, плененный на Украине, вернулся домой. Он оказался среди 35 заключённых, прибывших на родину. Масштабный обмен между Россией и Украиной произошёл 7 сентября.



Агеев проходил службу по контракту в воинской части Новочеркасска. Практически сразу после того, как он попал в Ростовскую область, его отправили в Донбасс. Весной 2017 года военнослужащий попал в плен после боя в районе села Желобок Луганской области. На Украине в отношении россиянина возбудили уголовное дело по статьям «О терроризме» и «Незаконном хранении оружия». В начале 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы. Несмотря на все попытки обжаловать решение в вышестоящих судах Украины, приговор первой инстанции оставался без изменения.



Адвокат российского военнослужащего Виктор Чевгуз заявлял, что украинская сторона готова обменять Агеева на заключенного в России гражданина Украины.







Мать осуждённого Светлана Агеева, в свою очередь, делала всё возможное, чтобы вернуть сына на родину. Она записала видеообращение к президенту США и главам стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Женщина просила посодействовать скорейшему решению вопроса по обмену пленными. Сам Виктор также обращался с просьбой обменять его на заключенного в России.



Кроме Виктора Агеева, на родину вернулись осуждённые на Украине главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.