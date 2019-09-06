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Плененный на Украине военнослужащий из Ростовской области вернулся домой

Плененный на Украине военнослужащий из Ростовской области вернулся домой
Российский военнослужащий Виктор Агеев, плененный на Украине, вернулся домой. Он оказался среди 35 заключённых, прибывших на родину. Масштабный обмен между Россией и Украиной произошёл 7 сентября.

Агеев проходил службу по контракту в воинской части Новочеркасска. Практически сразу после того, как он попал в Ростовскую область, его отправили в Донбасс. Весной 2017 года военнослужащий попал в плен после боя в районе села Желобок Луганской области. На Украине в отношении россиянина возбудили уголовное дело по статьям «О терроризме» и «Незаконном хранении оружия». В начале 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы. Несмотря на все попытки обжаловать решение в вышестоящих судах Украины, приговор первой инстанции оставался без изменения.

Адвокат российского военнослужащего Виктор Чевгуз заявлял, что украинская сторона готова обменять Агеева на заключенного в России гражданина Украины.



Мать осуждённого Светлана Агеева, в свою очередь, делала всё возможное, чтобы вернуть сына на родину. Она записала видеообращение к президенту США и главам стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Женщина просила посодействовать скорейшему решению вопроса по обмену пленными. Сам Виктор также обращался с просьбой обменять его на заключенного в России.

Кроме Виктора Агеева, на родину вернулись осуждённые на Украине главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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