«Платоновский» тариф подорожает с 1 июля



Фото: Forumspb.1prime.ru

С 1 июля донским перевозчикам придётся больше платить за проезд по трассе. Со следующего месяца повысятся тарифы системы «Платон». Информация об увеличении обязательных сборов размещена на сайте Министерства транспорта России.



Согласно опубликованным данным, плата за проезд грузовиков по федеральным трассам вырастет на 14 копеек и составит 2,04 рубля за один километр. В ведомстве уточнили, что это не последнее повышение. Уже в феврале 2020 года плата вырастит до 2,2 рубля, а в 2021-м - до 2,35 рубля.



В настоящее время в системе «Платон» зарегистрировано 1,2 миллиона большегрузов. С момента внедрения системы, в Дорожный фонд России поступило около 77 миллиардов рублей. Очередная индексация сборов принесет в казну дополнительные шесть миллиардов рублей в год. Так называемая, «плата за тонны» была введена для содержания и ремонта автомагистралей. Однако, в конечном счёте, сказывается, в том числе и на стоимости товаров, которые доставляют перевозчики потребителям по этим самым дорогам. Таким образом, повышение «дорожного тарифа» почувствуют на себе и рядовые потребители.



Стоит отметить, что повышение тарифа вдвое анонсировалось ещё в 2017 году, но тогда сделать это не позволили водители, которые устроили забастовку. На этот раз время для повышения выбрано, как нельзя лучше. В летний период у компаний-перевозчиков больше всего работы. По федеральным автомагистралям доставляются поспевшие на юге овощи и фрукты. Бойкотировать повышение тарифов или протестовать у перевозчиков нет времени. Контракты давно заключены, а их неисполнение грозит огромными неустойками.



При этом российские перевозчики отмечают несправедливость системы. Дело в том, что они оказались в неравных условиях по сравнению с иностранными перевозчиками. Стоимость бензина в соседних странах значительно ниже. Например, в Казахстане цена литра топлива составляет около 151 тенге, что равняется 26,40 рубля. Так в Ростовской области бензин почти в два раза дороже - 46,07 рубля.



Кроме того, иностранные грузовики обходят системы «Платон» - дорожные камеры не распознают зарубежные номера. Соответственно, водители большегрузов с зарубежными номерами избегают штрафов, за неуплату «дорожного сбора».



Напомним, система «Платон» начала работать в ноябре 2015 года. Нововведения дальнобойщики приняли тяжело. Водители устраивали забастовки по всей России, в том числе в ростовской области. Перевозчики утверждали, что новые сборы разорят компании, которые и без того находятся в затруднительном положении.



Многие СМИ тогда писали, что совладельцем системы «Платон» стал Игорь Роттерберг - сын друга детства президента Владимира Путина Аркадия Роттенберга. В 2018 году Forbes оценил его состояние в $1 млрд.