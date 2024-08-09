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Новое уголовное дело завели на экс-чиновника из Ростова, находящегося в розыске

Новое уголовное дело завели на экс-чиновника из Ростова, находящегося в розыске
Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-начальника отдела развития нестационарной торговли администрации Ростова-на-Дону. Помимо мошенничества, Дмитрию Исаеву вменяют превышение должностных полномочий.

Бывший чиновник руководил отделом с 2019 по 2022 годы. По версии следствия, он заключил договор с одним из предпринимателей, разрешив ему торговлю в черте Ростова. Разрешение на реализацию товара было выдано без проведения конкурса, что незаконно.

Когда на экс-начальника возбудили первое уголовное дело, он скрылся от следствия. Около года мужчина находится в международном розыске.
Фото: Ростов.РУ
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