Нереальный мир в реальных картинах ростовской художницы: фоторепортаж

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Параллельная реальность стала возможной благодаря выставке «Анатомия некоторых явлений», которая открылась в Ростове. Картины в экспозиции (их всего 21) манят своей противоречивостью и погружают в другую реальность. Именно реальность, потому что обыденные, казалось бы, вещи и события вывернуты наизнанку и представлены в самой их сути.Картины показывают внутреннее противоречие существ, предметов и явлений. Автор сюрреалистической экспозиции - ростовчанка Татьяна Лусегенова. Она занимается искусством с самого детства. Она окончила Ростовское художественное училище имени Грекова. Ее первая персональная выставка прошла в 1994 году. С тех пор работы Татьяны выставлялись в России и во многих городах за рубежом.Татьяна признается, что именно в жанре «сюр» ей удается проще и точнее рассказать историю того или иного полотна. Этот жанр менее востребован в творческом плане, поэтому Татьяна решила хотя бы немного исправить ситуацию.- Идеи и образы моих картин приходят ко мне спонтанно. Иногда во снах, иногда я просто вижу их перед собой. Мой отец художник, и я с детства находилась среди кистей и красок. Я завороженно наблюдала, как мазок за мазком на пустом холсте появляются образы. Это очень повлияло на меня, - рассказала Татьяна.На входе в выставочный зал в глаза бросается серия картин - рептилоид, сатир и прародительница. Полотна кажутся одним целым, однако это не совсем так. Тот самый «рептилоид» - это змей-искуситель из райских садов. Его интерпретировали в абсолютно разных стилях, но никто не пытался разглядеть в нем сюрреалистическое нутро. Следующее полотно - сатир. В греческой мифологии это лесное божество, ленивое и распутное. Сатир проводит время в пьянстве и охоте за нимфами. Прародительница же соединяет в себе скандинавское и славянское начала. Все эти полотна несут разную энергетику, но в симбиозе все три образа создают нетривиальную картину.- Еще одна необычная, на мой взгляд, картина - «Биение сердца». Она мне дорога. Моему первому ребенку было 6 месяцев, и во время УЗИ мне дали послушать, как бьется его сердце. Это было настолько необычное чувство, ведь оно билось совершенно не так, как мы привыкли слышать. Эмоции и ощущения я попыталась передать на холсте, - поделилась художница.Цепляют взгляд и картины, которые отражают название выставки - «Анатомия некоторых явлений». Полотна под названием «Мужчина» и «Хищник» расскажут о многогранности мужского характера. Тот же хищник - веселый, немного нелепый парень, который считает себя покорителем женских сердец и на каждом шагу хвастается своими достижениями. Другая картина отражает внутренние переживания мужчины, ставшего заложником слова «обязан». Не забыла художница и о женской натуре. Окрыленный силуэт подчеркивает вдохновение и разочарование, которые, несомненно, встречаются на пути каждой женщины.Невозможно пройти мимо картины популярного в мультфильмах единорога. Изобразить это животное сподвигла Татьяну ее дочь, которая очень любит животных. Единорог изображен в преломлении света таким образом, что сначала его даже сложно узнать.Каждая из картин отражает необычайный спектр эмоций и граней привычной нам жизни. Экспозиция заставляет остановиться и посмотреть на мир шире. Ведь сколько всего за день человек совершает на автопилоте, сколько всего пропускает мимо.Выставка продлится до 22 мая, поэтому лучше поспешить, чтобы успеть разглядеть «Анатомию некоторых явлений» и окунуться в мир сюрреализма.