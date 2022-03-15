Нереальный мир в реальных картинах ростовской художницы: фоторепортаж
Параллельная реальность стала возможной благодаря выставке «Анатомия некоторых явлений», которая открылась в Ростове. Картины в экспозиции (их всего 21) манят своей противоречивостью и погружают в другую реальность. Именно реальность, потому что обыденные, казалось бы, вещи и события вывернуты наизнанку и представлены в самой их сути.
Картины показывают внутреннее противоречие существ, предметов и явлений. Автор сюрреалистической экспозиции - ростовчанка Татьяна Лусегенова. Она занимается искусством с самого детства. Она окончила Ростовское художественное училище имени Грекова. Ее первая персональная выставка прошла в 1994 году. С тех пор работы Татьяны выставлялись в России и во многих городах за рубежом.
Татьяна признается, что именно в жанре «сюр» ей удается проще и точнее рассказать историю того или иного полотна. Этот жанр менее востребован в творческом плане, поэтому Татьяна решила хотя бы немного исправить ситуацию.
- Идеи и образы моих картин приходят ко мне спонтанно. Иногда во снах, иногда я просто вижу их перед собой. Мой отец художник, и я с детства находилась среди кистей и красок. Я завороженно наблюдала, как мазок за мазком на пустом холсте появляются образы. Это очень повлияло на меня, - рассказала Татьяна.
На входе в выставочный зал в глаза бросается серия картин - рептилоид, сатир и прародительница. Полотна кажутся одним целым, однако это не совсем так. Тот самый «рептилоид» - это змей-искуситель из райских садов. Его интерпретировали в абсолютно разных стилях, но никто не пытался разглядеть в нем сюрреалистическое нутро. Следующее полотно - сатир. В греческой мифологии это лесное божество, ленивое и распутное. Сатир проводит время в пьянстве и охоте за нимфами. Прародительница же соединяет в себе скандинавское и славянское начала. Все эти полотна несут разную энергетику, но в симбиозе все три образа создают нетривиальную картину.
- Еще одна необычная, на мой взгляд, картина - «Биение сердца». Она мне дорога. Моему первому ребенку было 6 месяцев, и во время УЗИ мне дали послушать, как бьется его сердце. Это было настолько необычное чувство, ведь оно билось совершенно не так, как мы привыкли слышать. Эмоции и ощущения я попыталась передать на холсте, - поделилась художница.
Цепляют взгляд и картины, которые отражают название выставки - «Анатомия некоторых явлений». Полотна под названием «Мужчина» и «Хищник» расскажут о многогранности мужского характера. Тот же хищник - веселый, немного нелепый парень, который считает себя покорителем женских сердец и на каждом шагу хвастается своими достижениями. Другая картина отражает внутренние переживания мужчины, ставшего заложником слова «обязан». Не забыла художница и о женской натуре. Окрыленный силуэт подчеркивает вдохновение и разочарование, которые, несомненно, встречаются на пути каждой женщины.
Невозможно пройти мимо картины популярного в мультфильмах единорога. Изобразить это животное сподвигла Татьяну ее дочь, которая очень любит животных. Единорог изображен в преломлении света таким образом, что сначала его даже сложно узнать.
Каждая из картин отражает необычайный спектр эмоций и граней привычной нам жизни. Экспозиция заставляет остановиться и посмотреть на мир шире. Ведь сколько всего за день человек совершает на автопилоте, сколько всего пропускает мимо.
Выставка продлится до 22 мая, поэтому лучше поспешить, чтобы успеть разглядеть «Анатомию некоторых явлений» и окунуться в мир сюрреализма.