На Театральной площади в Ростове запретят остановку транспорта

На Театральной площади в Ростове планируют запретить остановку транспорта. Ограничения вступят в силу с 3 июля.Запрет на парковку распространяется меньше, чем на квартал. Фактически власти собираются запретить останавливаться около управления СКЖД. Здание находится на улице Советской между Краснофлотским и Продольным переулками. Утверждается, что это повысит пропускную способность. Сколько времени продлится запрет, неизвестно.Кроме того, на некоторых улицах полностью остановят движение. Так, перекроют почти всю Волоколамскую улицу. По ней нельзя будет проехать от Шеболдаева до дома № 3Б, а это больше половины улицы. На этом участке движение откроют только 28 августа.Ещё меньше повезло 2-й Краснодарской. Там от улицы Извилистой до 2-й Краснодарской, 129/1 никто не сможет проехать три месяца, с 11 июля по 11 октября. Об объездных маршрутах общественного транспорта пока ничего не известно.