На сотрудников полиции возбудили уголовное дело после смерти девушки, зарезавшей дочь
В Ростове в отношении неустановленных сотрудников полиции возбудили уголовное дело. Правоохранителей подозревают в халатности, из-за которой погибла годовалая дочь оккультистки Елизаветы Ц. Информацию об этом 29 ноября подтвердили в СУ СКР по Ростовской области.
Как сообщал Rostov.ru, трагедия произошла в доме № 4А в переулке Халтуринском. 32-летняя Елизавета Ц. зарезала свою годовалую дочь, а затем наложила на себя руки. Мертвыми их обнаружили 30 августа.
Незадолго до смерти Елизавета неоднократно рассуждала в соцсетях о смерти и была увлечена ее философией. В квартире она жила одна с дочерью.
Когда тела матери и дочки нашли, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования выяснилось, что ребенка можно было спасти, если бы сотрудники полиции вовремя сообщили о нарушении прав несовершеннолетней и сделали все возможное, чтобы лишить Елизавету родительских прав.