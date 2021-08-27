Донская прокуратура контролирует расследование гибели матери и ребенка

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью молодой ростовчанки и ее ребенка.Трагедия произошла в доме в переулке Халтуринском, 4А. Как пишет DonDay.ru, 32-летняя Елизавета Ц. зарезала свою годовалую дочь, а затем наложила на себя руки. Мертвыми их обнаружили 30 августа.В СУ СКР РФ по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».