На концерте в Сочи 67-летняя ростовчанка Аллегрова выступила в откровенном наряде



Ростовчанка Ирина Аллегрова поразила гостей музыкального конкурса «Новая волна» своим откровенным нарядом. Торжественное открытие мероприятия состоялось 24 августа в Сочи.



Старт «Новой волне» дал Игорь Крутой, юбилею которого и посвящён фестиваль. Вместе с ним на конкурс съехались звёзды российской эстрады. Среди них были Филипп Киркоров, Наталия Орейро, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Дима Билан и, конечно, Ирина Аллегрова.



«Шальная императрица» решила показать всем, что время над ней не властно и в свои 67 лет она может дать фору любой молодой девушке. На сцену певица вышла в чёрном платье с глубоким и широким вырезом. К тому же на длинной юбке был разрез, открывающий её ноги. Отличная фигура артистки вызвала волну обсуждений в Сети. Все без исключения выразили слова восхищения Аллегровой.



Игорь Крутой признался, что Ирина была его первой женщиной в творческом плане. Она первой исполнила написанную им песню «Незаконченный роман». Тогда сразу появились слухи о том, что между Игорем и Ириной был роман.