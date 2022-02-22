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На Дону живой нашли пропавшую без вести 40-летнюю женщину

На Дону живой нашли пропавшую без вести 40-летнюю женщину

В Ростовской области живой нашли 40-летнюю женщину, которая пропала без вести 23 февраля.

Ольга Крохотина ушла из дома в станице Багаевской и с тех пор на связь больше не выходила. Родственники забили тревогу, когда она не вернулась домой. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Ольга нашлась спустя три дня поисков. По словам родных, она поехала в Новочеркасск к знакомым. На связь женщина не выходила из-за неисправности мобильного. Сейчас она дома, и ей ничего не угрожает.
Фото: соцсети
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