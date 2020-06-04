На Дону под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся порядка 11 тысяч человек

Большое количество жителей Ростовской области находятся под медицинским наблюдением из-за пандемии коронавируса. Врачи следят за состоянием здоровья 10 703 человек, у которых может быть COVID-19, большая часть из них находится дома, на самоизоляции. Цифры сообщили в правительстве донского региона.Официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области — 6 355. 47 человек скончались из-за новой инфекции.Сегодня, 8 июня, коэффициент распространения инфекции на Дону впервые за несколько дней стал ниже единицы. Это значит, что каждый инфицированный в среднем заражает чуть меньше одного человека. Такой показатель считается удовлетворительным.