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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области третий день держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области третий день держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области третий день держится на единице. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 2 824. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 августа.

При значениях выше единицы в Роспотребнадзоре рекомендуют ужесточать ограничения, а если ниже - смягчать. В области с 4 августа уже действуют меры по сдерживанию инфекции. Ограничения направлены на посещение мест массового скопления людей. В заведения общепита, фитнес-залы, кинотеатры и прочие места вход открыт только людям, имеющим справку о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест или документ, доказывающий наличие антител.

За прошедшие сутки в области привились ещё 21 374 человека. Ещё 13 077 жителей области ввели только первую дозу вакцины. Тесты на наличие инфекции сделали 15 987 граждан. Выздороветь и получить заветные антитела смогли 377 человек. Эти ростовчане и жители области вновь могут посещать все открытые места массового скопления людей.

Всего с начала пандемии на Дону выявлено больше 118 тысяч случаев заражения. В том числе 488 обнаружили за последние 24 часа.

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