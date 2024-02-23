Юная ростовчанка вошла в число победителей всероссийского художественного конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами»

Фото: Правительство РО

Юная художница из Ростова-на-Дону стала одним из победителей всероссийского конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами». Церемония награждения состоялась 22 февраля в Москве на площадке «Знание. Лекторий» в павильоне «Россия – моя история» на ВДНХ. Мероприятие стало частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание».Конкурс представлял собой патриотический проект, нацеленный на популяризацию важного исторического вклада адмирала Федора Ушакова в развитие нашей родины и создание образа этого выдающегося командира, патриота, благотворителя и дипломата, который был причислен к знаменитым святым. В ходе конкурса участники изучали биографию адмирала Федора Ушакова и подготавливали работы (рисунки, видеоролики, стихотворения), которые раскрывали его заслуги перед Родиной.Оценивали детские работы более 100 профильных экспертов – учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей.Одним из победителей патриотического конкурса признана юная художница из Ростовской области. Первоклассница София Бондаренко живет в Ростове-на-Дону, учится в школе № 75. Свою работу она подготовила в студии «Творческая мастерская» под руководством мастера Полины Квачевой.– География авторов работ по-настоящему впечатляет – на конкурс поступили заявки из 897 городов и других населенных пунктов со всего мира. Для финала из более чем 20 000 заявок было отобрано 2 904 работы участников из 89 регионов России и десяти зарубежных стран. Замечательно, что на конкурсе столь высокого уровня оценили мастерство нашей юной землячки. Это говорит о том, что донской регион богат прекрасными, талантливыми детьми, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.В рамках программы церемонии награждения были включены выступления известных артистов, творческих коллективов эстрады, оркестров, арт-перформансы, а также проведены экскурсии и мастер-классы на площадке исторического парка «Россия – моя история». В ходе мероприятия был организован премьерный показ документального фильма, рассказывающего о жизненном пути и достижениях Федора Ушакова.Торжество прошло накануне празднования Дня защитника Отечества при поддержке Русской православной церкви, Администрации Президента РФ, Минобороны России, Минпросвещения, Государственной Думы, Общественной палаты РФ и целого ряда федеральных и региональных общественных организаций, меценатов, деятелей спорта, культуры и искусства. Организатором конкурса и церемонии выступает Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи.