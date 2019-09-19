Из Ростова в Дубай возобновят прямые авиарейсы



Из Ростова-на-Дону снова начнут летать лайнеры в Дубай. Прямые рейсы из Платова возобновятся 19 октября 2019 года. Данное направление будет обслуживать авиакомпания FlyDubai.



Осенью отдых в Объединённых Арабских Эмиратах наиболее востребован, так как в это время там спадает зной.



Самолёты из Ростова в Дубай будут вылетать два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Отправление из донской столицы планируется в 2 часа 20 минут с приземлением в Дубае в 7 часов 40 минут. Из ОАЭ рейсы будут отправляться по четвергам и субботам в 22 часа 10 минут с прибытием в Ростов-на-Дону в 7 часов 40 минут. Время для каждого аэропорта указано местное. Стоимость одного билета начинается от 15 600 рублей, включая багаж и сборы.



Направление Ростов — Дубай всегда будет ассоциироваться у дончан с авиакатастрофой, произошедшей 19 марта 2016 года. Тогда «Боинг-737» авиакомпании FlyDubai разбился при посадке в Платове. На борту самолёта, следовавшего из Арабских Эмиратов, находились 62 человека — 55 пассажиров и семь членов экипажа. К моменту снижения самолёта погода испортилась, и пилоты безуспешно пытались посадить его при боковом ветре, в это же время шёл снег с дождём. Все, кто находился на борту, погибли.