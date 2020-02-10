Из Ростова запустят прямые рейсы в Белград



Фото: Rostov.kp.ru

Новый зарубежный рейс планируется открыть из ростовского аэропорта Платов. Донскую столицу соединят прямыми перелётами со столицей Сербии.



Самолёты начнут летать в Белград с 5 июня. Продолжительность полёта составит 2 часа 50 минут. Билеты на рейс уже поступили в продажу, сообщает портал «Ростов-Транспорт». Их стоимость начинается от 9 626 рублей. Стоимость перелёта в обратном направлении без багажа составляет 8 990 рублей.



Время вылета из Белграда - в 00:40 по Москве. Прибытие в Ростов – в 03:30. Из донской столицы первый самолёт вылетит 6 июня в 04:15 и прибудет в место назначения в 07:25 (по мск).