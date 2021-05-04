Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Имущество компании «Комбикорм» выставили на торги

Имущество компании «Комбикорм» выставили на торги

Имущество компании ООО «Комбикорм» выставили на торги более чем за 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С молотка попытаются продать три лота, в которые входят: специализированная техника, здания и сооружения, заасфальтированный участок, несколько иномарок и автомобилей отечественного производства, конвейеры и многое другое. Подать заявку на участие в аукционе можно уже с 10 мая, а сами торги состоятся 24 июня. Если лоты никому не приглянутся, то их выставят на продажу повторно, по более сниженной цене.

Напомним, ООО «Комбикорм» находится в Миллеровском районе Ростовской области. Предприятие было зарегистрировано в 1992 году. Занимается производством неочищенных растительных масел и кормов для животных. В 2019 году фирма была признана несостоятельной.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.