Имущество компании «Комбикорм» выставили на торги

Имущество компании ООО «Комбикорм» выставили на торги более чем за 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.С молотка попытаются продать три лота, в которые входят: специализированная техника, здания и сооружения, заасфальтированный участок, несколько иномарок и автомобилей отечественного производства, конвейеры и многое другое. Подать заявку на участие в аукционе можно уже с 10 мая, а сами торги состоятся 24 июня. Если лоты никому не приглянутся, то их выставят на продажу повторно, по более сниженной цене.Напомним, ООО «Комбикорм» находится в Миллеровском районе Ростовской области. Предприятие было зарегистрировано в 1992 году. Занимается производством неочищенных растительных масел и кормов для животных. В 2019 году фирма была признана несостоятельной.