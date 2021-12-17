ХК «Ростов» выразил соболезнования в связи со смертью защитника «Реактора»

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

ХК «Ростов» выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего хоккеиста из нижнекамского «Реактора». Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 21 декабря.Уточняется, что 19-летний Никита Мокеев погиб в страшной аварии, которая произошла 20 декабря на автодороге Казань - Оренбург. Спортсмен ехал за рулем автомобиля «Лада Веста». Вместе с ним находилась его 18-летняя подруга. В районе 121-го километра трассы легковушка оказалась на встречной полосе, где на скорости врезалась в грузовик. После этого машину отбросило в кювет. От полученных травм Никита скончался на месте, а его пассажирку доставили в городскую больницу.Отметим, что молодой человек выступал за нижнекамский молодежный хоккейный клуб «Реактор» с 2019 года. За это время он сыграл за команду системы «Нефтехимика» 97 матчей МХЛ. Игрок показывал хорошие результаты и подавал надежды.