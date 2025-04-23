Граффити в преддверии 9 Мая появились в Железнодорожном районе Ростова

Фото: Администрация Железнодорожного района Ростова

В Железнодорожном районе Ростова в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провели масштабную и яркую акцию. На стенах многоквартирных домов, зданий юридических организаций, трансформаторных подстанций и газораспределительных пунктов появились красочные граффити, посвящённые этому важному событию.Художники и активисты начали работу в середине апреля, когда погода стала благоприятной. Первый мурал украсил дом № 15 на Депутатской улице. Затем граффити появились в Пионерском сквере, на улице Мадояна и проспекте Стачки. К 9 Мая в районе планируется создать 19 таких арт-объектов.Глава района Андрей Косенко подчеркнул, что цель акции — не только украсить город, но и создать праздничное настроение для его жителей. Граффити размещены в местах, где часто бывают школьники, а также в парках и общественных зонах. Местные жители активно фотографируются на фоне новых художественных объектов.На муралах изображены знаковые памятники, символизирующие мужество и героизм: монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в Берлине и орден Отечественной войны.