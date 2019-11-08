Донское правительство в декабре потратит на транспорт для чиновников 16 млн рублей



Фото: today.listis.ru

Правительство Ростовской области за один месяц потратит на автомобили для чиновников более 16 млн рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Заказчиком услуг выступает министерство транспорта. Ведомство собирается арендовать 197 автомобилей. Помимо легковых авто, в список входят микроавтобус, фургон, четыре автобуса и автомобиль-лаборатория. Максимальная цена контракта составляет 16 млн 799 тысяч рублей. В стоимость включены услуги водителей.



Подрядчика должны определить 20 ноября. Контракт будет заключён на срок с 1 по 31 декабря.



Добавим, что в сентябре текущего года правительство потратило 24 миллиона рублей на покупку 11 автомобилей.



Создаётся впечатление, что региональное правительство покупает и арендует машины для каждого отдельно взятого чиновника. И в самом деле, не будут же «слуги народа» ездить на работу в общественном транспорте!