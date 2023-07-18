Донские школьники смогут узнать об играх разных народов России в акции «Культурная суббота»

Фото: правительство Ростовской области.

На следующей неделе стартует ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России». С 24 по 30 июля школьники из разных уголков страны смогут рассказать о традиционных развлечениях своего региона и узнать о забавах в других субъектах РФ.Акция организована в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Министерства культуры и Министерства просвещения РФ «Культура для школьников». Цель мероприятия - популяризовать традиции народов России.– Донские школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: ДНР, Республик Мордовия, Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции, – рассказал первый замглавы региона Игорь Гуськов.Игры и забавы всегда ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Кроме того, без них не обходится ни одно праздничное мероприятие. С помощью игр дети весело проводят время, учатся ловкости и храбрости.Чтобы принять участие в акции, нужно создать собственный видеоролик с традиционными играми Ростовской области. Ролик необходимо опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #игрыкдш. Страница пользователя должна быть открыта для обратной связи.Работы ребят оценит экспертная комиссия. В состав жюри войдут известные российские деятели в области народной культуры. Они выберут 30 лучших видеороликов, которые разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ».Имена победителей станут известны 22 августа.