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Донские танцоры примут участие в международном флешмобе RussianDance

Донские танцоры примут участие в международном флешмобе RussianDance
Жители Ростовской области присоединятся к международному флешмобу RussianDance. Акция проходит в преддверии Дня России в каждом регионе страны, а также в 80 странах мира.

К RussianDance могут присоединиться все желающие. Танцевальные коллектив должен состоять не менее чем из пяти человек. Необходимо одеться в русские народные костюмы и записать выступление на видео. Продолжительность ролика — более одной минуты. Участникам следует опубликовать запись в социальных сетях Вконтакте и Instagram и поставить хэштеги #RussianDance, #ТанцуйРоссия, #Таврида и #МыВместе. Последний день акции — 12 июня.
- Празднование Дня России всегда объединяет всех жителей страны, а также наших соотечественников, проживающих за границей. И пандемия не может препятствовать этому, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Акция RussianDance не только сплотит россиян, но и напомнит им о ценностях многонациональной культуры нашей страны.

Конкретных требований к исполнению танца нет, артистам предоставляется простор для творчества. Единственное пожелание — ярко показать весь многонациональный аутентичный колорит России. Например, коллектив Южно-Российского института управления представит танец под народную песню «Порушка-Параня». Ребята оденутся в яркие костюмы разных народов, проживающих на территории Ростовской области, и покажут, насколько богата и разнообразна донская культура.

Организаторы флешмоба RussianDance выберут лучшие ролики и на их основе создадут итоговое видео, которое будет опубликовано в Сети.

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