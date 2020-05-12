Донские депутаты предложили признавать предпринимателей пострадавшими от пандемии не по основному ОКВЭД

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили направить в федеральные органы государственной власти шесть обращений. Инициативы были озвучены во время XXXII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в режиме видеоконференц-связи.Предложения донских депутатов в основном касались поддержки бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, парламентарии заявили о необходимости софинансирования расходов регионов и расширении мер поддержки пострадавшим отраслям. Также было предложено включить в перечень пострадавших сфер те направления деятельности, которые первоначально не были учтены.Депутат отметил, что в целом система ОКВЭД устарела и не может использоваться как критерий предоставления помощи бизнесу. Действующее законодательство позволяет указывать в качестве основного вида деятельности только один, из-за этого многие предприятия, ожидающие поддержки, не смогут её получить.Также предлагается компенсировать наиболее пострадавшим предприятиям затраты на заработную плату из федеральных источников. Инициатива коснётся и тех работодателей, чья ежемесячная выручка с 1 марта по 31 мая хотя бы однократно снижалась более чем на 30 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Для получения господдержки предприятия должны сохранить не менее 90 % рабочих мест.е.В сложившейся ситуации большинство граждан волнует ситуация с коронавирусной инфекцией. В тоже время на повестке дня остаются другие актуальные вопросы, требующие принятия решений. Донские депутаты предложили усилить административную ответственность в случаях, когда недобросовестные предприниматели злоупотребляют доверием пожилых граждан. Речь идёт о случаях, когда пенсионеров вводят в заблуждение и навязывают услугу или товар по завышенной цене. При этом очень часто, с юридической точки зрения, придраться к таким предпринимателям практически невозможно.Другие предложения донских депутатов, принятые на XXXII Конференции ЮРПА, касались предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми-инвалидами, изменений в закупочную деятельность в строительной сфере, совершенствование законодательства об авторском праве, установление специальных зон производства семян сельскохозяйственных растений.