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Донские депутаты предложили признавать предпринимателей пострадавшими от пандемии не по основному ОКВЭД

Донские депутаты предложили признавать предпринимателей пострадавшими от пандемии не по основному ОКВЭД

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили направить в федеральные органы государственной власти шесть обращений. Инициативы были озвучены во время XXXII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая прошла в режиме видеоконференц-связи.

Предложения донских депутатов в основном касались поддержки бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, парламентарии заявили о необходимости софинансирования расходов регионов и расширении мер поддержки пострадавшим отраслям. Также было предложено включить в перечень пострадавших сфер те направления деятельности, которые первоначально не были учтены.
- Предлагается признавать организацию или индивидуального предпринимателя пострадавшим в связи с распространением коронавирусом не только по основному коду вида деятельности, но и по дополнительным, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, - пояснил председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Депутат отметил, что в целом система ОКВЭД устарела и не может использоваться как критерий предоставления помощи бизнесу. Действующее законодательство позволяет указывать в качестве основного вида деятельности только один, из-за этого многие предприятия, ожидающие поддержки, не смогут её получить.

Также предлагается компенсировать наиболее пострадавшим предприятиям затраты на заработную плату из федеральных источников. Инициатива коснётся и тех работодателей, чья ежемесячная выручка с 1 марта по 31 мая хотя бы однократно снижалась более чем на 30 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Для получения господдержки предприятия должны сохранить не менее 90 % рабочих мест.
– Мы считаем, что многие решения, которые уже приняты президентом и правительством страны актуальны и заслуживают полной поддержки. Но ситуация динамично развивается, а, значит, принятые меры необходимо корректировать, - прокомментировал итоги конференции председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. - Требуется ликвидировать отдельные пробелы в федеральном законодательстве, на которые нам постоянно указывают предприниматели. В этих вопросах мы нашли поддержку у парламентариев Юга России, и, я уверен, что наша общая позиция будет в очередной раз услышана нашими коллегами в Москве.

В сложившейся ситуации большинство граждан волнует ситуация с коронавирусной инфекцией. В тоже время на повестке дня остаются другие актуальные вопросы, требующие принятия решений. Донские депутаты предложили усилить административную ответственность в случаях, когда недобросовестные предприниматели злоупотребляют доверием пожилых граждан. Речь идёт о случаях, когда пенсионеров вводят в заблуждение и навязывают услугу или товар по завышенной цене. При этом очень часто, с юридической точки зрения, придраться к таким предпринимателям практически невозможно.
– Жертвами подобных мошеннических схем становится самая незащищённая категория граждан – одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, которые не в состоянии разобраться в тонкостях подписываемых договоров, - подчеркнул Александр Ищенко. - Мы хотим заострить внимание федеральных органов власти на этой проблеме и поставить жесткий заслон таким деяниям.

Другие предложения донских депутатов, принятые на XXXII Конференции ЮРПА, касались предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми-инвалидами, изменений в закупочную деятельность в строительной сфере, совершенствование законодательства об авторском праве, установление специальных зон производства семян сельскохозяйственных растений.

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