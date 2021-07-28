До конца года в Ростове появится большая велодорожка на Пушкинской
До конца года в Ростове на Пушкинской появится длинная велодорожка. Она будет проходить от вокзала Ростов-Главный до Театральной площади. Об этом заявил сити-менеджер города Алексей Логвиненко 29 июля.
Ростовчане смогут использовать велодорожку и как новый путь на работу в обход пробок, и как новую прогулочную часть города. Также в администрации рассматривают вопрос о продлении дорожек на набережной и на проспекте Сиверса. В конечном итоге в администрации хотят сделать большое кольцо вокруг города, чтобы ростовчане смогли кататься на велосипедах и электротранспорте беспрерывно.
Напомним, ранее Rostov.ru сообщал о предложении создать сеть велодорожек. Тогда местный житель Илья Дрямов поделился с ростовчанами идеей развивать проект частями, а также сразу выдвинул на общественное обсуждение несколько придуманных им вариантов маршрутов. Он попросил рассмотреть строительство велодорожек от Левенцовки до площади К. Макса, а от неё - до Александровки. Далее - Суворовский - площадь Ленина - «Ростов Арена».