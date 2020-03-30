День № 2: фотографии с улиц «изолированного» Ростова-на-Дону



Уже второй день в Ростове-на-Дону действует режим общей самоизоляции. Часть горожан смирилась с требованием оставаться дома, другие же всё-таки не могут удержаться от желания погулять и встретиться с родственниками или друзьями.



Хоть на улице и продолжают встречаться прохожие, их, безусловно, стало намного меньше. Улицы заметно опустели, на парковках нет машин, на дорогах стало гораздо свободнее, хотя количество автомобилей и остаётся достаточно большим.



Для того чтобы удержать дончан от поездок на общественном транспорте, в области на период «выходной недели», объявленной президентом России, отменили все льготы на проезд. До 5 апреля все автобусы, троллейбусы и трамваи ходят по расписанию выходных дней. В Ростове оставили 200 единиц транспорта, интервал движения которого составляет около получаса. В связи с этим утром автобусы продолжают полностью наполняться пассажирами, что может плохо сказаться на эпидемиологической обстановке.



Несмотря на выходные, в городе продолжает действовать ряд предприятий, относящихся к категории жизнеобеспечивающих. Их сотрудники продолжают работать в штатном режиме, ежедневно пользуясь общественным транспортом. Чтобы защитить себя от возможного заражения, ростовчане стали чаще носить медицинские маски (зачастую самодельные) и перчатки. С каждым днём встречается всё больше людей «в защите».



Сотрудники полиции и Росгвардии, а также казаки патрулируют улицы, выявляя людей, которые нарушают режим самоизоляции. Горожан обязали покидать дом только для похода в магазин, аптеку или к месту работы. К прохожим могут подойти правоохранители с вопросом о цели нахождения на улице. Ростовчанам нужно доказать, что они идут в магазин или из него. Если же вы направляетесь на работу, следует показать специальный пропуск, которым сотрудника должен снабдить работодатель.



На неопределённый срок остаются закрыты места общественного питания, салоны красоты, магазины косметики и прочих непродовольственных товаров, фитнес-центры, спортивные и культурные объекты.



Самый крупный рынок Ростова-на-Дону — Центральный — тоже практически не функционирует. Продавцы овощей, фруктов и других продуктов продолжают работать, при этом вещевые павильоны находятся под замком.



Рядом с рынком можно встретить продавцов цветов — садовников, которые стараются реализовать продукт собственного производства.



В Ростовской области по состоянию на 1 апреля зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией: один - в Азове и четыре - в Ростове-на-Дону. Ещё трое ожидают результаты анализов из референс-центра. Под медицинским наблюдением находятся 4 382 человека.

