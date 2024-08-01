«Аэронавигация Юга» потратила на защиту от дронов более 3 миллионов рублей
Рядом со старым аэропортом Ростова усилят меры защиты территории от дронов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 31 июля.
Подрядчиком стало Управление ведомственной охраны Минтранса России. Главная задача исполнителя — обеспечить порядок и безопасность на территории «Аэронавигации Юга» на проспекте Шолохова, 302. Согласно документации, договор действует полгода: с 25 июля по 31 декабря 2024 года.
Вероятно, публикация госзакупки была формальностью. Исполнитель уже приступил к работе.
Заказчиком выступает государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ. На охрану территории выделили 3,3 миллиона рублей из внебюджетных средств.