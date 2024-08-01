«Аэронавигация Юга» потратила на защиту от дронов более 3 миллионов рублей

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Рядом со старым аэропортом Ростова усилят меры защиты территории от дронов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 31 июля.Подрядчиком стало Управление ведомственной охраны Минтранса России. Главная задача исполнителя — обеспечить порядок и безопасность на территории «Аэронавигации Юга» на проспекте Шолохова, 302. Согласно документации, договор действует полгода: с 25 июля по 31 декабря 2024 года.Вероятно, публикация госзакупки была формальностью. Исполнитель уже приступил к работе.Заказчиком выступает государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ. На охрану территории выделили 3,3 миллиона рублей из внебюджетных средств.