В Ростовской области двое украли металлолом общим весом 410 килограммов



Сразу два человека пытались украсть металлолом в Ростовской области. Уголовные дела в отношении подозреваемых были возбуждены 29 июля.



Первый случай произошёл в Зверево в районе железнодорожной станции. Полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Он похитил из полувагона 260 килограммов чёрного металла.



Аналогичное происшествие случилось в Таганроге. Там 32-летний мужчина сбрасывал из вагона на землю металлолом. Общая масса составила 150 килограммов. Ранее он был судим по различным статьям, в том числе за грабёж.



- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



Им грозит до двух лет лишения свободы.