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В Ростовской области двое украли металлолом общим весом 410 килограммов

В Ростовской области двое украли металлолом общим весом 410 килограммов
Сразу два человека пытались украсть металлолом в Ростовской области. Уголовные дела в отношении подозреваемых были возбуждены 29 июля.

Первый случай произошёл в Зверево в районе железнодорожной станции. Полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Он похитил из полувагона 260 килограммов чёрного металла.

Аналогичное происшествие случилось в Таганроге. Там 32-летний мужчина сбрасывал из вагона на землю металлолом. Общая масса составила 150 килограммов. Ранее он был судим по различным статьям, в том числе за грабёж.

- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Им грозит до двух лет лишения свободы.

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