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В Ростове покупатели расплатились фальшивыми деньгами в магазине

В Ростове покупатели расплатились фальшивыми деньгами в магазине
В Ростове покупатели расплатились поддельными деньгами в одном из магазинов города. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские обнаружили поддельную пятитысячную купюру после инкассации в одном из продуктовых магазинов города. По подозрению задержали 35-летнюю ростовчанку и её 30-летнего знакомого. Полицейские установили, что фальшивые деньги они купили в интернете. Злоумышленники решили сбыть поддельные купюры через магазины города.

В настоящее время полицейские пытаются установить причастность обвиняемых ещё к четырем аналогичным преступлениям. Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - добавили в ведомстве.

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