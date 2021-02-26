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Водитель грузовика пострадал в ДТП на трассе Ростов - Азов

Водитель грузовика пострадал в ДТП на трассе Ростов - Азов
На трассе Ростов - Азов произошла авария с участием двух грузовиков. Происшествие случилось около 23 часов 28 февраля в Азовском районе.

По предварительным данным, на 10-м километре автодороги столкнулись грузовики марок HINO и ГАЗ. Подробностей столкновения нет, однако, судя по фото, можно сказать, что удар был сильным. Вероятно, машины столкнулись на большой скорости на «встречке».

- В результате ДТП пострадал 50-летний водитель автомобиля HINO, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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