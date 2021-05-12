В Волгодонске на руководство парка и водоканала, где ребенок упал в люк, завели дело
На главного инженера «Парка Победы» и и.о. начальника водоканала Волгодонска завели уголовное дело после того, как 12-летний мальчик провалился в открытый люк. Руководителей обвинили в халатности.
Как сообщалось ранее, 3 мая несовершеннолетний гулял во дворе дома № 5, на улице 50 лет ВЛКСМ, недалеко от парка «Дружба». В один момент он не заметил открытый люк и провалился в него. Ребёнок сумел самостоятельно выбраться из ловушки и дойти до дома. Увидев мальчика, родители отвезли его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб органов грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.
По информации СУ СКР по Ростовской области, ЧП произошло из-за несоответствующего выполнения профессиональных обязанностей работниками. Они не контролировали техническое состояние водопровода и не следили за открытыми люками.
- Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в халатности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - заключили в ведомстве.
В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.