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В Волгодонске на руководство парка и водоканала, где ребенок упал в люк, завели дело

В Волгодонске на руководство парка и водоканала, где ребенок упал в люк, завели дело
На главного инженера «Парка Победы» и и.о. начальника водоканала Волгодонска завели уголовное дело после того, как 12-летний мальчик провалился в открытый люк. Руководителей обвинили в халатности.

Как сообщалось ранее, 3 мая несовершеннолетний гулял во дворе дома № 5, на улице 50 лет ВЛКСМ, недалеко от парка «Дружба». В один момент он не заметил открытый люк и провалился в него. Ребёнок сумел самостоятельно выбраться из ловушки и дойти до дома. Увидев мальчика, родители отвезли его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб органов грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.

По информации СУ СКР по Ростовской области, ЧП произошло из-за несоответствующего выполнения профессиональных обязанностей работниками. Они не контролировали техническое состояние водопровода и не следили за открытыми люками.

- Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в халатности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - заключили в ведомстве.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

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