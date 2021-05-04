В Волгодонске 12-летний мальчик пострадал, упав в открытый люк

В Волгодонске 12-летний мальчик провалился в открытый люк сетей водоснабжения. Происшествие случилось 3 мая в районе сквера «Дружба».Ребенок шел по улице 50 лет ВЛКСМ. Рядом с домом находился ничем не огороженный открытый люк. Мальчик не заметил его и провалился. Он с трудом выбрался из ловушки и вернулся домой. Там он рассказал родителям о случившемся. Они сразу отвели сына в больницу. У ребенка диагностировали ушиб органов грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.