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В Волгодонске 12-летний мальчик пострадал, упав в открытый люк

В Волгодонске 12-летний мальчик пострадал, упав в открытый люк
В Волгодонске 12-летний мальчик провалился в открытый люк сетей водоснабжения. Происшествие случилось 3 мая в районе сквера «Дружба».

Ребенок шел по улице 50 лет ВЛКСМ. Рядом с домом находился ничем не огороженный открытый люк. Мальчик не заметил его и провалился. Он с трудом выбрался из ловушки и вернулся домой. Там он рассказал родителям о случившемся. Они сразу отвели сына в больницу. У ребенка диагностировали ушиб органов грудной клетки и открытую черепно-мозговую травму.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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