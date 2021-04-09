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В Таганроге 13-летний мальчик с матерью пострадали в ДТП

В Таганроге 13-летний мальчик с матерью пострадали в ДТП
В Таганроге произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария случилась днем 12 апреля на пересечении улицы Чехова и 10-го переулка.

Судя по видео, опубликованном в Сети, «Опель» и «Фольксваген» столкнулись на перекрестке. В результате аварии обе машины получили различные повреждения. В частности, у «Фольксвагена» смята передняя часть, и сработали обе подушки безопасности. У второй машины также повреждения передней части.

Как рассказали в ГО и ЧС Таганрога, пострадала 43-летняя женщина из «Фольксвагена», а также ее 13-летний сын. У женщины был диагностирован ушиб левой кисти, а у мальчика - ушиб мягких тканей правой голени.

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