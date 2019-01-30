В Шахтах снова эвакуировали Дворец спорта



В городе Шахты снова эвакуировали дворец спорта. Инцидент произошел вечером 1 февраля.



Несмотря на проведения соревнований по тхэквондо полицейские вывели всех из здания и оцепили территорию. На место прибыли спасатели и медики. После того, как здание обследовали на наличие опасных предметов, спортсменов запустили внутрь.



Стоит отметить, что 31 января по Ростовской области прокатилась волна ложного минирования зданий. Злоумышленники сообщили о бомбах в школах, больницах и госструктурах.