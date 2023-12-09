В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадали мама и дочь

Фото: Ростов ру

На автодороге в Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадали водитель и ее 12-летняя дочь. Авария произошла 8 декабря.По трассе Таганрог - село Покровское ехал «БМВ», которым управляла 47-летняя женщина. Около 15:55 она решила обогнать впереди движущийся автомобиль. Водитель ехала на большой скорости в непогоду, из-за чего потеряла управление. Автомобиль занесло в кювет, и он перевернулся.В УГИБДД по региону сообщили, что водитель и ее 12-летняя дочь получили травмы в результате аварии.