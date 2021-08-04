В Ростовской области разыскивают водителя ВАЗа, сбившего подростка

В Ростовской области разыскивают водителя ВАЗа, сбившего 15-летнего подростка. Происшествие случилось 5 августа в Шахтах.Авария произошла на улице Маяковского, в районе дома № 136 Б. Парень шёл на обочине, катив рядом велосипед. Неожиданно на дороге появился водитель, предположительно «ВАЗ-2110» серебристого цвета.Злоумышленник за рулём легковушки сбил парня и скрылся. Подросток с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Личность преступника до сих пор не известна.Обеспокоенные родственники начали поиск очевидцев преступления, чтобы восстановить справедливость. Машина имеет повреждения передней части кузова со стороны водителя. Такие повреждения характерны для аварий с велосипедистами.Если вы располагаете какой-либо информацией о случившемся или о местонахождении водителя, обращайтесь по телефонам: 8 (8636) 29-72-31, 8 (8636) 28-09-90.