В Ростовской области при задержании полицией погиб мужчина

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В Усть-Донецком районе Ростовской области при задержании полицией погиб мужчина. Происшествие случилось 14 апреля в хуторе Апаринском.Местные жители вызвали полицию из-за дебошира на улице Гагарина. Когда прибыли правоохранители, мужчина попытался убежать, но его вскоре догнали. Полицейские повалили дебошира и попытались надеть надеть на него наручники, но он стал сопротивляться.Когда сотрудники полиции попытались применить специальные средства, у мужчины появилась пена изо рта. Он перестал подавать признаки жизни. На место происшествия вызвали «скорую». Однако медики только констатировали смерть мужчины.Внешний осмотр не показал телесных повреждений.- В настоящее время руководством ОМВД России по Усть-Донецкому району проводится служебная проверка в отношении сотрудников, по результатам которой будет дана оценка полноте принятых мер полицейскими в ходе задержания правонарушителя, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.