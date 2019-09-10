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В Ростовской области мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы доехать до дома

В Ростовской области мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы доехать до дома
В Миллеровском районе Ростовской области местный житель угнал автомобиль скорой помощи. О происшествии стало известно 11 сентября.

Подозреваемый вместе с приятелем распивал спиртное. Идя после посиделки домой, он заметил на территории больницы машину скорой помощи. В кабине не было водителя, а внутри торчал ключ зажигания. Злоумышленник сел внутрь и поехал домой.

О пропаже авто сообщили сотрудники больницы. Полицейские сразу отправили ориентировку на угнанный «УАЗ» всем постам. В хуторе Еритовка угонщика задержали. Выяснилось, что ранее он привлекался за хранение наркотиков.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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