В Ростовской области мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы доехать до дома



В Миллеровском районе Ростовской области местный житель угнал автомобиль скорой помощи. О происшествии стало известно 11 сентября.



Подозреваемый вместе с приятелем распивал спиртное. Идя после посиделки домой, он заметил на территории больницы машину скорой помощи. В кабине не было водителя, а внутри торчал ключ зажигания. Злоумышленник сел внутрь и поехал домой.



О пропаже авто сообщили сотрудники больницы. Полицейские сразу отправили ориентировку на угнанный «УАЗ» всем постам. В хуторе Еритовка угонщика задержали. Выяснилось, что ранее он привлекался за хранение наркотиков.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.