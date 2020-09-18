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В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колеса ВАЗа

В Ростовской области 17-летняя девушка попала под колеса ВАЗа
В Ростовской области ВАЗ сбил 17-летнюю девушку. ДТП произошло на улице Ворошилова в Красном Сулине около пяти часов дня 19 сентября.

Несовершеннолетняя переходила довольно узкую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по дороге несся 45-летний водитель на «ВАЗ-2114». Он не остановился вовремя и сбил пешехода.

Девушку с травмами доставили в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Легковушка получила незначительные повреждения лобового стекла.

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