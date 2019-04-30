В Ростове загорелся автомобиль: пострадал один человек



В Ростове-на-Дону произошел пожар в автомобиле «Киа Рио». Возгорание началось 6 мая около 19:30 на улице Орбитальной.



По предварительной информации, спасателей вызвали очевидцы пожара. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Когда сотрудники потушили возгорание в «Киа Рио», автомобиль практически полностью выгорел изнутри.



– В результате пожара пострадал 56-летний мужчина. Прибывшие на место медики госпитализировали его, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.