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В Ростове загорелся автомобиль: пострадал один человек

В Ростове загорелся автомобиль: пострадал один человек
В Ростове-на-Дону произошел пожар в автомобиле «Киа Рио». Возгорание началось 6 мая около 19:30 на улице Орбитальной.

По предварительной информации, спасателей вызвали очевидцы пожара. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Когда сотрудники потушили возгорание в «Киа Рио», автомобиль практически полностью выгорел изнутри.

– В результате пожара пострадал 56-летний мужчина. Прибывшие на место медики госпитализировали его, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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